Кабмін припинив дію меморандуму з Іраном про безвізові поїздки громадян з диппаспортами

Кабінет міністрів припинив дію меморандуму між урядами України та Ірану з питань безвізових поїздок громадян з дипломатичними і службовими паспортами.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, припинено дію меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і урядом Ісламської Республіки Іран з питань безвізових поїздок громадян з дипломатичними і службовими паспортами, вчиненого 15 березня 1993 року у Києві.