Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський повідомив про успішні випробування ракети «Фламінго» дальністю 3 тис. км
10:47 21.08.2025 |
Випробування ракети "Фламінго" українського виробництва пройшли успішно, поки вона найуспішніша, оскільки летить 3 тис. кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є - вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.
За його словами, до грудня поточного року в України з'явиться більше ракет, а до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути налагоджене їх масове виробництво.
Раніше у медіа з'явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group , яка за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.
Також зазначається, що бойова частина "Фламінго" вагою 1150 кілограмів та заявлена дальність польоту дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недоступною українським ударним засобам. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російських систем радіоелектронної боротьби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Зеленський повідомив про успішні випробування ракети «Фламінго» дальністю 3 тис. км
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука
|ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна