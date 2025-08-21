Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський повідомив про успішні випробування ракети «Фламінго» дальністю 3 тис. км

10:47 21.08.2025

Політика

Зеленський повідомив про успішні випробування ракети «Фламінго» дальністю 3 тис. км

 

Випробування ракети "Фламінго" українського виробництва пройшли успішно, поки вона найуспішніша, оскільки летить 3 тис. кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Були успішні випробування цієї ракети. І поки що ракета найуспішніша, яка в нас є - вона летить 3 тисячі кілометрів, це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

За його словами, до грудня поточного року в України з'явиться більше ракет, а до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути налагоджене їх масове виробництво.

Раніше у медіа з'явилася інформація про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву "Фламінго". Зазначалося, що "Фламінго" - це FP-5 від Milanion Group , яка за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за Tomahawk, а головне, вона призначена для масового виробництва.

Також зазначається, що бойова частина "Фламінго" вагою 1150 кілограмів та заявлена дальність польоту дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недоступною українським ударним засобам. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російських систем радіоелектронної боротьби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес