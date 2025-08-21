Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Климпуш-Цинцадзе звертатиметься до регламентного комітету через дії Стефанчука

09:52 21.08.2025

Політика

 

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") звертатиметься до регламентного комітету через порушення регламенту та неетичну поведінку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Голова комітету оприлюднила у Фейсбуці фрагмент відеозаписи пленарного засідання в середу, де Стефанчук перебив Климпуш-Цинцадзе і підняв голос, коли вона попросила голову бюджетного комітету Роксолану Підласу ("Слуга народу") "повністю озвучувати" зміст поправок до законопроєкту про зміни до Державного бюджету-2025 щодо фінансування сектору безпеки та оборони.

"Хамство - вже саме по собі катастрофа для державного управління, але це ще й була відповідь на зауваження про маніпуляцію при представленні поправок до бюджету після виступу Роксолани Підласи. Вона не поінформувала залу, що одна з поправок була не лише про гроші на гуманітарне розмінування, а насправді про ще й використання цих коштів на якісь "інвестиційні проєкти, державно-приватне партнерство, виконання міжнародних зобовʼязань.", - зазначила народна депутатка.

За її словами, окрім етичного боку питання, спікер порушив Регламент, який забороняє перебивати депутатів.

"Я написала заяву до регламентного комітету і завтра її зареєструю", - повідомила Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Климпуш-Цинцадзе, регламентний комітет має дати оцінку поведінці Стефанчука та забезпечити публічне вибачення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

