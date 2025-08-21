Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ППО знешкодила вночі 577 з 614 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 11 локаціях

09:41 21.08.2025 |

Політика

 

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки цієї ночі збили та подавили 546 ударних БпЛА, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет "Калібр", зафіксовані влучання в 11 локаціях.

Як повідомили Повітряні сили у Телеграмі, всього у ніч на 21 серпня (із 18:40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу: 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ Криму; 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. - РФ; 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - РФ; 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ; 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря; 1 ракетою невстановленого типу із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Ймовірно, противник повернувся до практики масованих повітряних атак з використанням БпЛА, та ракетних ударів зі наземних, повітряних та морських носіїв.

Як повідомлялось, в ніч на 20 серпня ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів. В ніч на 19 серпня ППО знешкодила шість з десяти ракет та 230 з 270 дронів, випущених російськими окупантами, в ніч на 18 серпня - 88 зі 140 дронів, в ніч на 17 серпня 40 з 60 дронів.

Таким чином ефективність ППО в ніч на четвер склала 93%.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення був знешкоджений в ніч на 20 липня (лише 25 з 57,44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес