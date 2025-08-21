NYT: Трамп делегував Рубіо переговори щодо гарантій безпеки для України

Американський президент США Дональд Трамп делегував держсекретарю США Марко Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела та слова обізнаних співрозмоників, пише "Європейська правда".

Видання пише, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо розробки запропонованих гарантій безпеки для України:

Зазначається, що це завдання вимагатиме від Рубіо збалансувати наполягання Трампа на тому, щоб американські війська не були розміщені в Україні, та необхідність запевнити президента Володимира Зеленського, що його країна матиме підтримку, якщо правитель Кремля Владімир Путін порушить будь-яку мирну угоду та знову нападе.

Рубіо доведеться переконати європейців, що непостійний Трамп дотримуватиметься свого зобов'язання допомогти їм захищати Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

За словами посадовця адміністрації Трампа, Рубіо "чутливі дипломатичні переговори" з колегами з України та інших європейських союзників.

Співрозмовник видання стверджує, що радники з національної безпеки цих країн планують зустрітися в четвер, 21 серпня, з Рубіо.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед можливою зустріччю Зеленського і Путіна.

Звернемо увагу, що ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов'язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Як відомо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбувся пізніше цього ж дня.