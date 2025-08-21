Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NYT: Трамп делегував Рубіо переговори щодо гарантій безпеки для України

 

Американський президент США Дональд Трамп делегував держсекретарю США Марко Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела та слова обізнаних співрозмоників, пише "Європейська правда".

Видання пише, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо розробки запропонованих гарантій безпеки для України:

Зазначається, що це завдання вимагатиме від Рубіо збалансувати наполягання Трампа на тому, щоб американські війська не були розміщені в Україні, та необхідність запевнити президента Володимира Зеленського, що його країна матиме підтримку, якщо правитель Кремля Владімир Путін порушить будь-яку мирну угоду та знову нападе.

Рубіо доведеться переконати європейців, що непостійний Трамп дотримуватиметься свого зобов'язання допомогти їм захищати Україну, не роблячи цього під прапором НАТО.

За словами посадовця адміністрації Трампа, Рубіо "чутливі дипломатичні переговори" з колегами з України та інших європейських союзників.

Співрозмовник видання стверджує, що радники з національної безпеки цих країн планують зустрітися в четвер, 21 серпня, з Рубіо.

Представник адміністрації заявив, що переговори визначать "як можуть виглядати гарантії безпеки" перед можливою зустріччю Зеленського і Путіна.

Звернемо увагу, що ЗМІ писали, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. А віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із заявою щодо того, що європейські країни повинні взяти на себе основні фінансові зобов'язання у майбутній угоді щодо гарантій безпеки для України.

Як відомо, зранку в середу, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбувся пізніше цього ж дня.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес