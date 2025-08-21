Фінансові новини
- 21.08.25
- 02:23
- RSS
- мапа сайту
Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України
23:58 20.08.2025
Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України, проте не оголосили рішень щодо гарантій безпеки або розгортання сил, повідомив очільник Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
"Сьогодні відбулася чудова, відверта дискусія між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО. А також ми отримали чудову інформацію про стан безпеки від нашого нового Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, який вперше був з нами", - написав він у соціальній мережі Х у середу.
"Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир. Наші думки залишаються з українськими хоробрими братами і сестрами по зброї. Ми висловлюємо повагу їхній невгамовній відвазі у захисті своєї батьківщини", - додав він.
Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) на даний момент є генерал армії США Алексус Гринкевич, інформує Українська служба Суспільне. Він обійняв цю посаду 4 липня 2025 року, змінивши генерала Крістофера Каволі.
Як повідомлялося, у середу за підсумками саміту у Вашингтоні з урегулювання війни в Україні, відбулося засідання Північноатлантичної ради. За інформацією британської The Guardaian, 20 серпня військові керівники НАТО збиралися "обговорити останні події в Україні, зокрема можливі гарантії безпеки, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди".
