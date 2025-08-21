Авторизация

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

 

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України після самітів у Вашингтоні, зокрема, в забезпеченні повітряної розвідки та військово-морськими ресурсами.

В своєму інтерв'ю Sveriges Radio він зазначив, що економічні та військові партнери України, "твердо стоять на її боці саме зараз, коли це може бути перевірено в дійсно критичній ситуації".

Крістерссон зазначив, що Швеція могла б зробити свій внесок, надавши засоби повітряної розвідки та військово-морські ресурси.

Втім, прем'єр висловив сумнів щодо доцільності присутності шведських військ в Україні.

"Я не думаю, що мова йде про переміщення великої кількості військ з інших країн в Україну, а скоріше про те, щоби Україна сама могла брати відповідальність за свою країну настільки надійно, що Росія більше не спробує зробити це знову", - сказав Крістерссон.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

