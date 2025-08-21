Авторизация

Лідер партії коаліції Литви категорично проти відправлення військ в Україну

 

Лідер однієї з коаліційних партій Литви "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що за жодних обставин не підтримає відправлення литовських військ в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами Жемайтайтіса, "Литва не має абсолютно ніякого права відправляти своїх солдатів і брати участь" у розгортанні іноземного військового контингенту в Україні.

"Це подальша ескалація війни, оскільки військова провокація Росії, яка, найімовірніше, відбудеться, може втягнути в війну країни Євросоюзу", - вважає він.

На думку лідера "Зорі Німану", якщо вдасться домогтися миру в Україні, то там не буде необхідності в військах союзників.

"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", - пояснив він свою логіку.

Днями радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

