Литва готова надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні – Науседа
23:21 20.08.2025 |
Литва готова сприяти в процесі гарантій безпеки Україні, заявив 20 серпня президент балтійської країни Гітанас Науседа.
«Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру», - сказав Науседа в ефірі телеканалу TV3, відповідаючи на запитання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну в складі сил держав коаліції.
Президент Литви сказав, що країна готова «надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму».
«Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі. В будь-якому разі участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що ми робили в Афганістані свого часу», - додав він.
Президент Трамп в інтерв'ю Fox News 19 серпня заявив, що виключає можливість розміщення американських військ на території України, але додав, що Сполучені Штати можуть надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення війни Росії в Україні. Деталей він не навів.
У рамках гарантій безпеки, що пропонують Україні, Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська в країні, повідомив президент США.
За словами Трампа, він припускає, що Москва готова погодитися на це. Кремль неодноразово заявляв, що не підтримує розміщення іноземних військ в Україні у рамках мирного врегулювання.
Трамп також допустив, що президент Росії Володимир Путін може не захотіти укладати угоду.
|Литва готова надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні – Науседа
