Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Ради підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань. Депутатка звернеться в суд
23:07 20.08.2025 |
Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову про відсторонення депутатки Мар'яни Безуглої від засідань у парламенті.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він розповів, що сам подав цю постанову, а комітет підтримав її лише з третього разу. Її підтримали 5 членів.
Прохання про відсторонення Безуглої від засідань він подав через «системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку». Як повідомив Железняк, вже завтра, 21 серпня, Верховна Рада голосуватиме за цю постанову.
Ще наприкінці липня народні депутати закликали виключити із засідання парламенту Безуглу через порушення регламенту. Тоді Железняк заявляв, що депутатка порушила регламент, оскільки під час виступів низки парламентарів із трибуни закривала їм мікрофон.
Коли спікер Верховної Ради надав Безуглій слово, інші парламентарі освистали її та кричали «Ганьба!».
Однак зрештою спікер Руслан Стефанчук не поставив цю вимогу на голосування.
Мар'яна Безугла заявила, що звернеться до суду щодо незаконності рішення Регламентного комітету. Вона заявила, що будь-які дії депутата в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян.
«А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними!» - наголосила Безугла.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Литва готова надавати миротворчі війська для можливої місії в Україні – Науседа
|Комітет Ради підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань. Депутатка звернеться в суд
|Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
|У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну
|Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів