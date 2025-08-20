Комітет Ради підтримав постанову про відсторонення Безуглої від засідань. Депутатка звернеться в суд

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав постанову про відсторонення депутатки Мар'яни Безуглої від засідань у парламенті.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він розповів, що сам подав цю постанову, а комітет підтримав її лише з третього разу. Її підтримали 5 членів.

Прохання про відсторонення Безуглої від засідань він подав через «системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку». Як повідомив Железняк, вже завтра, 21 серпня, Верховна Рада голосуватиме за цю постанову.

Ще наприкінці липня народні депутати закликали виключити із засідання парламенту Безуглу через порушення регламенту. Тоді Железняк заявляв, що депутатка порушила регламент, оскільки під час виступів низки парламентарів із трибуни закривала їм мікрофон.

Коли спікер Верховної Ради надав Безуглій слово, інші парламентарі освистали її та кричали «Ганьба!».

Однак зрештою спікер Руслан Стефанчук не поставив цю вимогу на голосування.

Мар'яна Безугла заявила, що звернеться до суду щодо незаконності рішення Регламентного комітету. Вона заявила, що будь-які дії депутата в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян.

«А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними!» - наголосила Безугла.