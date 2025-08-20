Авторизация

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

17:53 20.08.2025

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.

Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), проект указу передбачає: спецперевірку кандидатів, медогляд і поліграф; порядок укладання контрактів (від 1 до 5 років, для офіцерів - до 10 років); присвоєння військових звань за стандартами НАТО.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

