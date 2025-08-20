Фінансові новини
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії
Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента, який відкриває іноземцям та особам без громадянства можливість служити в Національної гвардії не лише на рядових і сержантських, а й на офіцерських посадах.
Як повідомив в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), проект указу передбачає: спецперевірку кандидатів, медогляд і поліграф; порядок укладання контрактів (від 1 до 5 років, для офіцерів - до 10 років); присвоєння військових звань за стандартами НАТО.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні
|У Спілці миротворців Фінляндії допускають відправлення військових в Україну
|Велика Британія та ЄС готують санкції проти росії на випадок відмови путіна від переговорів — Telegraph
|Україна знову відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів