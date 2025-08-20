Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна знову відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я

 

Українські заготівельники металобрухту у липні 2025 року, після річної паузи, відновили експорт сировини до Придністров'я - російського анклаву на території республіки Молдова.

За даними джерел у Державній митній службі України, експортером брухту, як і минулого року, стала українська юридична особа ТОВ "Д-Камет".

В рамках контракту з Молдавським металургійним заводом, що належить російським власникам, компанія спрямувала до анклаву партії брухту залізницею через митний пост "Дністер".

Згідно експортних документів, країною призначення цих партій металобрухту вказана республіка Молдова. Проте кінцевим місцем поставки є залізнична станція Рибниця, що знаходиться на території Придністров'я.

Як повідомлялося, на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит металобрухту. Більш того, після широкомасштабного вторгнення російських військ, тимчасової окупації південних та східних регіонів, а також в наслідок руйнування промислових підприємств цей дефіцит почав стрімко зростати. Водночас, експорт цієї стратегічної сировини збільшується досить швидкими темпами.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ТОВ "Д-Камет" вперше з початку широкомасштабної війни в Україні відвантажило 276 тон українського металобрухту на Молдавський металургійний завод.

Ще у травні 2018 року Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той час був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас, у березні 2019 року ММЗ вивели з-під українських санкцій без жодних пояснень.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,02 0,04 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,1650  0,13 0,28 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес