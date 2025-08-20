Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна знову відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я
12:31 20.08.2025 |
Українські заготівельники металобрухту у липні 2025 року, після річної паузи, відновили експорт сировини до Придністров'я - російського анклаву на території республіки Молдова.
За даними джерел у Державній митній службі України, експортером брухту, як і минулого року, стала українська юридична особа ТОВ "Д-Камет".
В рамках контракту з Молдавським металургійним заводом, що належить російським власникам, компанія спрямувала до анклаву партії брухту залізницею через митний пост "Дністер".
Згідно експортних документів, країною призначення цих партій металобрухту вказана республіка Молдова. Проте кінцевим місцем поставки є залізнична станція Рибниця, що знаходиться на території Придністров'я.
Як повідомлялося, на українському ринку спостерігається стратегічний дефіцит металобрухту. Більш того, після широкомасштабного вторгнення російських військ, тимчасової окупації південних та східних регіонів, а також в наслідок руйнування промислових підприємств цей дефіцит почав стрімко зростати. Водночас, експорт цієї стратегічної сировини збільшується досить швидкими темпами.
Нагадаємо, у серпні 2024 року ТОВ "Д-Камет" вперше з початку широкомасштабної війни в Україні відвантажило 276 тон українського металобрухту на Молдавський металургійний завод.
Ще у травні 2018 року Рада нацбезпеки та оборони України запровадила низку економічних санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. У цьому списку опинився Молдавський металургійний завод, який на той час був і одним з найбільших споживачів українського металобрухту. Водночас, у березні 2019 року ММЗ вивели з-під українських санкцій без жодних пояснень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна знову відновила експорт металобрухту до проросійського Придністров'я
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
|США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття - міністр фінансів
|Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів