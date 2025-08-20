Авторизация

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

 

Австралія завершила офіційні процедури та приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, повідомило Міністерство юстиції України.

Як повідомляє пресслужба відомства в середу, країна братиме участь у діяльності Реєстру як асоційований член. Відтепер його учасниками та асоційованими членами є 44 держави та Європейський Союз.

Реєстр збитків є першим елементом міжнародного компенсаційного механізму, необхідність якого визначена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 "Сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди у зв'язку з агресією проти України" від 14 листопада 2022 року.

Його було створено на підставі Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 про встановлення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Про створення було оголошено на IV Саміті глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся 16-17 травня 2023 року у Рейк'явіку (Ісландія).

З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих російською агресією проти України. Наразі подати заяви за 11 категоріями. Перелік поступово розширюється.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,02 0,04 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,1650  0,13 0,28 48,2000  0,13 0,27

