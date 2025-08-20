Фінансові новини
Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України
12:04 20.08.2025
Австралія завершила офіційні процедури та приєдналася до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, повідомило Міністерство юстиції України.
Як повідомляє пресслужба відомства в середу, країна братиме участь у діяльності Реєстру як асоційований член. Відтепер його учасниками та асоційованими членами є 44 держави та Європейський Союз.
Реєстр збитків є першим елементом міжнародного компенсаційного механізму, необхідність якого визначена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5 "Сприяння здійсненню правового захисту і забезпечення відшкодування шкоди у зв'язку з агресією проти України" від 14 листопада 2022 року.
Його було створено на підставі Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 про встановлення Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Про створення було оголошено на IV Саміті глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся 16-17 травня 2023 року у Рейк'явіку (Ісландія).
З 2 квітня 2024 року Реєстр приймає заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих російською агресією проти України. Наразі подати заяви за 11 категоріями. Перелік поступово розширюється.
