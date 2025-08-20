США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття - міністр фінансів

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США продають Європейському союзу озброєння власного виробництва з націнкою та припустив, що вона може піти на фінансування повітряного прикриття України.

"Зараз ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. І президент Трамп бере 10-відсоткову націнку на зброю. Тож, можливо, ці 10 відсотків покриють витрати на повітряне прикриття", - сказав Бессент в ефірі FoxNews.

Він занзначив, що Україна та США уклали угоду про економічне партнерство, яка після завершення війни може принести великі дивіденди американським платникам податків. "Ми можемо окупити наші інвестиції. Якщо Україна процвітає, ми процвітаємо. Якщо конфлікт припиниться, а конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство дійсно запрацювало, ми почнемо з деяких інвестицій вже зараз. Тому я вважаю, що президент Трамп дуже пильний", - пояснив міністр логіку такої націнки.

Стосовно зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні у понеділок Бессент сказав, що президент США зміг переконати Володимира Путіна в необхідності надання гарантій безпеки Україні. Він також повідомив, що був з Трампом в одній кімнаті, коли той робив Путіну дзвінок.

"Вчора президент Трамп прийшов із планом. Він не робить таких речей випадково. І він знав, що йому потрібно зробити з президентом Зеленським. Це була дуже хороша зустріч", - сказав міністр за її результатами.

Стосовно запровадження вторинних мит проти КНР та Індії за співпрацю з РФ він зазначив, що "Китай завжди купував російську нафту", але зараз хоче диверсифікувати її постачання, натомість Індія стрімко наростила її закупівлі. "Вони роблять те, що я називаю індійським арбітражем - вони купують дешеву російську нафту, а потім продають нафтохімічну продукцію. Більша частина цієї продукції йде найбагатшим сім'ям Індії. Ми вже маємо дуже високі тарифи проти Китаю, а тепер Індія побачить, як це", - сказав глава Мінфіну США.

При цьому він погодився, що КНР, крім нафти, закуповує в РФ величезну кількість сільськогосподарської продукції, всіляко її підтримує і РФ взагалі без КНР не змогла б вести цю війну. "Ми маємо мінімум $15 млрд у технологіях подвійного призначення та іншій підтримці (яку КНР надає РФ - ІФ-У), про яку, я впевнений, ми не знаємо", - додав Бессент.