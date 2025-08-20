Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС
10:36 20.08.2025 |
Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розповів міністрам п'яти європейських країн, чого Україна очікує від відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС", повідомляє Офіс віцепрем'єра.
"Цей крок дозволить консолідувати зобов'язання та трансформації України в межах дорожніх карт та зробить процес реформування ще більш послідовним. З його слів, Україна очікує, що усі 27 країн-членів Євросоюзу продемонструють єдність у питаннях розширення ЄС. Урядовець окремо наголосив на важливості продовження паралельного процесу вступу України і Молдови", - ідеться в повідомленні в Facebook.
Як зазначається, протягом 18-19 серпня Качка провів телефонні розмови із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбаресом, міністром з європейських справ і управління власністю Фінляндії Йоакімом Страндом, міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом, міністром закордонних справ Греції Гіоргосом Герапетрітісом та міністеркою у європейських справах Австрії Клаудією Плакольм.
Сторони координували позиції напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення. Вона відбудеться у Копенгагені на початку вересня.
Ключове питання заходу - різні аспекти розширення ЄС. Віцепремʼєр-міністр повідомив європейським колегам, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС".
Качка також поінформував міністрів країн ЄС, що Україна продовжує впровадження реформ, що наблизять державу до членства, зокрема, у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.
Зокрема, ухвалено закон щодо посилення інституційної незалежності НАБУ та САП, підписано закон про реформу АРМА та розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення нового голови Агентства за участю міжнародних експертів, розпочато процедуру конкурсного відбору для призначення керівника Державної митної служби, а також призначено голову Бюро економічної безпеки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Качка озвучив очікування України від відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: близько 10 країн країн готові відправити війська в Україну після війни
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Axios: комісію щодо гарантій для України очолив Марко Рубіо
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів