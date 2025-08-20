Авторизация

Bloomberg: близько 10 країн країн готові відправити війська в Україну після війни

Bloomberg: близько 10 країн країн готові відправити війська в Україну після війни

 

Після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько 10 країн готові відправити війська до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, після того, як Трамп надав гарантії, європейські лідери прагнуть скористатися цією пропозицією. Зокрема, посилити позиції України напередодні можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За даними джерел Bloomberg, зустріч чиновників була присвячена плану відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включаючи чисельність і позиції військового персоналу, за словами осіб.

"За їхніми словами, близько 10 країн готові відправити війська до країни, яка постраждала від війни, на умовах анонімності", - пише Bloomberg.

Однак наразі характер будь-якої підтримки з боку США залишається неясним.

"Що стосується безпеки, вони готові відправити туди людей. Ми готові допомогти їм, особливо - мабуть, можна говорити про повітряну підтримку, тому що ніхто не має такого, що є у нас, вони цього дійсно не мають. Але я не думаю, що це буде проблемою", - сказав раніше Трамп в інтерв'ю Fox News.

Також відомо, що найближчими днями європейські військові чиновники зустрінуться зі своїми американськими колегами, щоб обговорити "надійні гарантії безпеки і підготуватися до розгортання сил безпеки в разі припинення бойових дій".

Зазначається, що у переговорах візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі, а також глави оборонних відомств держав-членів, повідомили джерела, обізнані з цим питанням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на 18.08.25, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

