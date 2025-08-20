Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім наполягає, що Путін погодився на зустріч із Зеленським

 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що господар Кремля Владімір Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, у розмові з Дональдом Трампом лідери і України, і Росії "висловили готовність сісти за стіл переговорів, тож наша група з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити".

"Президент (Трамп. - Ред.) завжди говорив, що в цій війні є питання, щодо яких існують розбіжності, які мають бути обговорені та вирішені цими двома країнами. Тому він хоче, щоб ці дві країни вступили в прямі дипломатичні переговори", - додала вона.

На уточнення, чи підтвердив Путін у розмові з Трампом готовність до двосторонньої зустрічі із Зеленським, речниця Білого дому кілька разів це підтвердила.

"Ця ідея виникла під час учорашніх переговорів президента з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами. І, як ви бачили, всі європейські лідери, які залишили Білий дім, включно з генеральним секретарем НАТО, погодилися, що це чудовий перший крок", - зазначила Левітт.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на 18.08.25, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес