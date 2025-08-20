Авторизация

НАТО скликає військових керівників для обговорення України

 

Військові керівники країн НАТО мають зустрітися в середу, 20 серпня, для обговорення ситуації в Україні та подальших дій. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в НАТО та в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Так, американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, як очікується, візьме участь у зустрічі в форматі відеоконференції, але ці плани ще можуть змінитися. У Пентагоні цю інформацією не прокоментували.

Джерело в НАТО зазначило, що засідання скликав голова Військового комітету НАТО, і воно є регулярною зустріччю на рівні начальників сил оборони країн НАТО.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

