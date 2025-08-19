Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Трамп обіцяє РФ «складну ситуацію» у разі відмови від угоди
17:39 19.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 19 серпня, висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін зробить кроки в напрямку припинення війни проти України. Водночас він визнав, що російський правитель, ймовірно, не захоче укладати угоду.
"Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою. Я думаю, що Путін втомився від цього. Я думаю, що всі втомилися від цього, але ніколи не можна знати напевно", - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News
. За його словами, позиція Путіна має стати відомою "в найближчі кілька тижнів".
Президент США також попередив, що у випадку, якщо Путін відмовиться від угоди з Україною, він зіткнеться зі "складною ситуацією".
Говорячи про українського президента Володимира Зеленського, Трамп зауважив, що тому доведеться "проявити гнучкість" для досягнення миру.
Трамп про територіальні поступки: Ця територія вже захоплена
На запитання про можливий обмін територіями в майбутній угоді між Росією та Україною, Трамп припустив, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією, щоб досягти миру.
Натомість, за його словами, Україна "поверне собі своє життя, припинить вбивства людей по всій країні та отримає багато землі".
"Ви знаєте, велика частина території захоплена, і ця територія вже захоплена", - сказав Трамп. "Зараз вони говорять про Донбас. Наразі, як ви знаєте, 79 відсотків Донбасу належить Росії та контролюється нею. Тож вони розуміють, що це означає", - продовжив американський президент.
Окрім того, Трамп виключив, що США відправлятимуть війська в Україну в рамках зусиль, спрямованих на припинення конфлікту. "Я вам це гарантую", - відповів Трамп на запитання про ймовірність введення американських військ до України.
Він також виключив вступ України до НАТО та висловив переконання, що та "не мала би" просити надати їй членство в альянсі.
Зустріч лідерів Європи і Зеленського з Трампом у Білому домі
Напередодні, 18 серпня, після зустрічей з Зеленським і європейськими лідерами в Білому домі та телефонної розмови з Путіним президент США заявив, що почав підготовку зустрічі президентів України та Росії. "Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два президенти та я", - додав він.
Після переговорів у Білому домі Зеленський розповів, що представив партнерам бачення України щодо гарантій безпеки після завершення війни. Документ, за його словами, буде формалізований протягом 10 днів. Однією зі складових гарантій будуть додаткові фінанси для закупівлі озброєння. За його словами, важливо, що США будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України - на це є "політична воля та політичне рішення".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп обіцяє РФ «складну ситуацію» у разі відмови від угоди
|Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп
|Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро
|Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei