Трамп обіцяє РФ «складну ситуацію» у разі відмови від угоди

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 19 серпня, висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін зробить кроки в напрямку припинення війни проти України. Водночас він визнав, що російський правитель, ймовірно, не захоче укладати угоду.

"Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою. Я думаю, що Путін втомився від цього. Я думаю, що всі втомилися від цього, але ніколи не можна знати напевно", - сказав Трамп в ефірі телеканалу Fox News

. За його словами, позиція Путіна має стати відомою "в найближчі кілька тижнів".

Президент США також попередив, що у випадку, якщо Путін відмовиться від угоди з Україною, він зіткнеться зі "складною ситуацією".

Говорячи про українського президента Володимира Зеленського, Трамп зауважив, що тому доведеться "проявити гнучкість" для досягнення миру.

Трамп про територіальні поступки: Ця територія вже захоплена

На запитання про можливий обмін територіями в майбутній угоді між Росією та Україною, Трамп припустив, що Україні, можливо, доведеться поступитися територією, щоб досягти миру.

Натомість, за його словами, Україна "поверне собі своє життя, припинить вбивства людей по всій країні та отримає багато землі".

"Ви знаєте, велика частина території захоплена, і ця територія вже захоплена", - сказав Трамп. "Зараз вони говорять про Донбас. Наразі, як ви знаєте, 79 відсотків Донбасу належить Росії та контролюється нею. Тож вони розуміють, що це означає", - продовжив американський президент.

Окрім того, Трамп виключив, що США відправлятимуть війська в Україну в рамках зусиль, спрямованих на припинення конфлікту. "Я вам це гарантую", - відповів Трамп на запитання про ймовірність введення американських військ до України.

Він також виключив вступ України до НАТО та висловив переконання, що та "не мала би" просити надати їй членство в альянсі.

Зустріч лідерів Європи і Зеленського з Трампом у Білому домі

Напередодні, 18 серпня, після зустрічей з Зеленським і європейськими лідерами в Білому домі та телефонної розмови з Путіним президент США заявив, що почав підготовку зустрічі президентів України та Росії. "Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два президенти та я", - додав він.

Після переговорів у Білому домі Зеленський розповів, що представив партнерам бачення України щодо гарантій безпеки після завершення війни. Документ, за його словами, буде формалізований протягом 10 днів. Однією зі складових гарантій будуть додаткові фінанси для закупівлі озброєння. За його словами, важливо, що США будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України - на це є "політична воля та політичне рішення".