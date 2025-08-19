Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

17:16 19.08.2025 |

Політика

 

Парламент запровадив нові нагороди Верховної Ради, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Парламент ухвалив постанову про нові нагороди Верховної Ради України, яка скасовує застарілі радянські грамоти та визначає більш справедливий підхід для відзнак", - написала Геращенко у Телеграм.

За її словами, постанову №13626 підтримали 290 нардепів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона зазначила, що відзнаки Верховної Ради вручатимуть за внесок у розвиток демократичної та правової України, підвищення міжнародного авторитету держави, захист прав і свобод громадян, розвиток парламенту й громадянського суспільства.

Як повідомлялось, згідно з постановою, до почесних відзнак Верховної Ради належать Золота медаль Верховної Ради ім. Михайла Грушевського, Золота медаль Верховної Ради ім. Анни Київської, а також нагородні знаки.

Згідно із пояснювальною запискою до постанови, Золотою медаллю Верховної Ради ім. Михайла Грушевського нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги у збереженні національної пам'яті українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України.

Золотою медаллю Верховної Ради ім. Анни Київської нагороджуються іноземці та особи без громадянства за особливий внесок у зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів політичним шляхом, забезпечення сталого миру між народами.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За розбудову парламентаризму" ім. В'ячеслава Чорновола нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За служіння Українському народові" ім. Левка Лук'яненка нагороджуються громадяни України за самовіддане служіння українському народові, зміцнення державності та суверенітету, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства.

Нагрудним знаком Верховної Ради "За нашу і вашу свободу" нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист державності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагрудним знаком Верховної Ради "Гідність і відвага" ім. Євгена Коновальця нагороджуються громадяни України за прояв особистої мужності, самовідданості та відваги у захисті України, відстоюванні її національних інтересів, а також під час порятунку людей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

