Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди
17:16 19.08.2025 |
Парламент запровадив нові нагороди Верховної Ради, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
"Парламент ухвалив постанову про нові нагороди Верховної Ради України, яка скасовує застарілі радянські грамоти та визначає більш справедливий підхід для відзнак", - написала Геращенко у Телеграм.
За її словами, постанову №13626 підтримали 290 нардепів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
Вона зазначила, що відзнаки Верховної Ради вручатимуть за внесок у розвиток демократичної та правової України, підвищення міжнародного авторитету держави, захист прав і свобод громадян, розвиток парламенту й громадянського суспільства.
Як повідомлялось, згідно з постановою, до почесних відзнак Верховної Ради належать Золота медаль Верховної Ради ім. Михайла Грушевського, Золота медаль Верховної Ради ім. Анни Київської, а також нагородні знаки.
Згідно із пояснювальною запискою до постанови, Золотою медаллю Верховної Ради ім. Михайла Грушевського нагороджуються громадяни України за видатні та особливі заслуги у збереженні національної пам'яті українського народу, утвердженні державного суверенітету та незалежності України.
Золотою медаллю Верховної Ради ім. Анни Київської нагороджуються іноземці та особи без громадянства за особливий внесок у зміцнення політичних і культурних зв'язків України з іншими державами, поширення української культури за кордоном, розвиток демократії та міжпарламентського співробітництва, вирішення конфліктів політичним шляхом, забезпечення сталого миру між народами.
Нагрудним знаком Верховної Ради "За розбудову парламентаризму" ім. В'ячеслава Чорновола нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства за видатні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, зміцненні демократичних інститутів, особистий внесок у розвиток міжпарламентської співпраці.
Нагрудним знаком Верховної Ради "За служіння Українському народові" ім. Левка Лук'яненка нагороджуються громадяни України за самовіддане служіння українському народові, зміцнення державності та суверенітету, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства.
Нагрудним знаком Верховної Ради "За нашу і вашу свободу" нагороджуються іноземці та особи без громадянства за значний особистий внесок у захист державності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагрудним знаком Верховної Ради "Гідність і відвага" ім. Євгена Коновальця нагороджуються громадяни України за прояв особистої мужності, самовідданості та відваги у захисті України, відстоюванні її національних інтересів, а також під час порятунку людей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп обіцяє РФ «складну ситуацію» у разі відмови від угоди
|Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп
|Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро
|Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei