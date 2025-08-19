Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
16:37 19.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає неможливим, щоб Україна повернула Крим та вступила до НАТО. Також він виключив розгортання американських військ на українській території.
Про це він сказав під час телефонного інтерв'ю для Fox News.
Американський президент вважає, що перед тристороннім самітом Україна - росія - США російський та український лідери мають зустрітися сам на сам. Він наголосив, що має «хороші стосунки» з володимиром путіним, але «важливо те, чи ми справді робимо справи, інакше мені байдуже на ці стосунки».
На запитання, чи на вчорашній зустрічі з лідерами Європи та українським президентом Володимиром Зеленським обговорювали питання обміну територіями між Києвом та москвою, Трамп прямо не відповів.
Однак він сказав, що «Україна поверне життя [людей] і зупинить повсюдні вбивства людей, вони отримають багато землі». Водночас зі слів президента незрозуміло, хто саме отримає «багато землі»: Україна чи росія. До того ж раніше в цьому самому інтерв'ю він зазначав, що Зеленський мусить «виявити гнучкість» у питанні територій.
Також Трамп виключив вступ України до НАТО, розміщення американських військ в Україні та повернення Криму під український контроль. Однак він припустив, що США допомагатимуть Європі з розміщенням військового контингенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди
|Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
|Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп
|Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро
|Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України
|Єврокомісія: санкційний тиск на Росію триватиме до встановлення миру в Україні
Бізнес
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei