Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму

Президент США Дональд Трамп вважає неможливим, щоб Україна повернула Крим та вступила до НАТО. Також він виключив розгортання американських військ на українській території.

Про це він сказав під час телефонного інтерв'ю для Fox News.

Американський президент вважає, що перед тристороннім самітом Україна - росія - США російський та український лідери мають зустрітися сам на сам. Він наголосив, що має «хороші стосунки» з володимиром путіним, але «важливо те, чи ми справді робимо справи, інакше мені байдуже на ці стосунки».

На запитання, чи на вчорашній зустрічі з лідерами Європи та українським президентом Володимиром Зеленським обговорювали питання обміну територіями між Києвом та москвою, Трамп прямо не відповів.

Однак він сказав, що «Україна поверне життя [людей] і зупинить повсюдні вбивства людей, вони отримають багато землі». Водночас зі слів президента незрозуміло, хто саме отримає «багато землі»: Україна чи росія. До того ж раніше в цьому самому інтерв'ю він зазначав, що Зеленський мусить «виявити гнучкість» у питанні територій.

Також Трамп виключив вступ України до НАТО, розміщення американських військ в Україні та повернення Криму під український контроль. Однак він припустив, що США допомагатимуть Європі з розміщенням військового контингенту.