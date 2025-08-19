Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму

 

Президент США Дональд Трамп вважає неможливим, щоб Україна повернула Крим та вступила до НАТО. Також він виключив розгортання американських військ на українській території.

Про це він сказав під час телефонного інтерв'ю для Fox News.

Американський президент вважає, що перед тристороннім самітом Україна - росія - США російський та український лідери мають зустрітися сам на сам. Він наголосив, що має «хороші стосунки» з володимиром путіним, але «важливо те, чи ми справді робимо справи, інакше мені байдуже на ці стосунки».

На запитання, чи на вчорашній зустрічі з лідерами Європи та українським президентом Володимиром Зеленським обговорювали питання обміну територіями між Києвом та москвою, Трамп прямо не відповів.

Однак він сказав, що «Україна поверне життя [людей] і зупинить повсюдні вбивства людей, вони отримають багато землі». Водночас зі слів президента незрозуміло, хто саме отримає «багато землі»: Україна чи росія. До того ж раніше в цьому самому інтерв'ю він зазначав, що Зеленський мусить «виявити гнучкість» у питанні територій.

Також Трамп виключив вступ України до НАТО, розміщення американських військ в Україні та повернення Криму під український контроль. Однак він припустив, що США допомагатимуть Європі з розміщенням військового контингенту.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес