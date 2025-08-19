Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп

15:46 19.08.2025 |

Політика

 

Верховна Рада підтримає програму діяльності Кабінету Міністрів, прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Я знаю, що Свириденко (прем'єр-міністр - ІФ-У) готується до представлення програми. Це вже буде, напевно, з вересня... Питання точно буде винесено і я переконаний, що буде підтримано", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, у разі, якщо парламент затверджує програму уряду, то формально існує мораторій, "що рік уряд має мандат і не може бути відсторонений".

При тому він зазначив, що в Україні "були різні історичні випадки".

Згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів.

Стаття 11 закону "Про Кабінет Міністрів України" визначає, що прем'єр-міністр особисто представляє програму діяльності уряду на пленарному засіданні парламенту. Програма діяльності уряду вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Рішення про її схвалення приймається у формі постанови Верховної Ради.

Як повідомлялось, премʼєр-міністр Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду у понеділок. Вона закликала експертів та громадськість долучитися до обговорення проєкту програми та надавати свої пропозиції протягом наступних 10 днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес