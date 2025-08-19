Фінансові новини
- |
19.08.25
- |
17:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп
15:46 19.08.2025 |
Верховна Рада підтримає програму діяльності Кабінету Міністрів, прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").
"Я знаю, що Свириденко (прем'єр-міністр - ІФ-У) готується до представлення програми. Це вже буде, напевно, з вересня... Питання точно буде винесено і я переконаний, що буде підтримано", - сказав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.
За його словами, у разі, якщо парламент затверджує програму уряду, то формально існує мораторій, "що рік уряд має мандат і не може бути відсторонений".
При тому він зазначив, що в Україні "були різні історичні випадки".
Згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради належить розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів.
Стаття 11 закону "Про Кабінет Міністрів України" визначає, що прем'єр-міністр особисто представляє програму діяльності уряду на пленарному засіданні парламенту. Програма діяльності уряду вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу парламенту. Рішення про її схвалення приймається у формі постанови Верховної Ради.
Як повідомлялось, премʼєр-міністр Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду у понеділок. Вона закликала експертів та громадськість долучитися до обговорення проєкту програми та надавати свої пропозиції протягом наступних 10 днів.
