Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро

Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.

Про це повідомили в Міноборони 19 серпня, передає "Європейська правда".

"Цього разу партнери передали: 6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем "Оберіг", "Імпульс" та Медичної Інформаційної Системи; 318 зарядних станцій; 2 304 засоби зв'язку; 442 монітори; обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ; мережеве обладнання для інфраструктури "ІКС Оберіг"; маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окремою поставкою отримано 1 000 маршрутизаторів від Латвії на суму понад 77 тисяч євро.

У Міноборони зазначили, що це вже четверта та п'ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, у лютому - на 7,5 млн євро та у квітні - близько 2 млн євро.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси", - сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Оксана Ферчук.

ІТ-коаліція була сформована у межах формату "Рамштайн", що надає Україні оборонну підтримку.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.