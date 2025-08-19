Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро

 

Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.

Про це повідомили в Міноборони 19 серпня, передає "Європейська правда".

"Цього разу партнери передали: 6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем "Оберіг", "Імпульс" та Медичної Інформаційної Системи; 318 зарядних станцій; 2 304 засоби зв'язку; 442 монітори; обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ; мережеве обладнання для інфраструктури "ІКС Оберіг"; маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Окремою поставкою отримано 1 000 маршрутизаторів від Латвії на суму понад 77 тисяч євро.

У Міноборони зазначили, що це вже четверта та п'ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, у лютому - на 7,5 млн євро та у квітні - близько 2 млн євро.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси", - сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Оксана Ферчук.

ІТ-коаліція була сформована у межах формату "Рамштайн", що надає Україні оборонну підтримку.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес