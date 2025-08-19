Фінансові новини
Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України
14:40 19.08.2025 |
Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.
Як пише "Європейська правда", про це Лавро сказав в інтерв'ю каналу "Россия 24", його цитує агентство "Интерфакс".
Лавров виступив після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
"Ми не відмовляємося від жодних форм роботи - ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив", - сказав Лавров.
Разом з тим Лавров сказав, що "будь-які контакти за участю перших осіб треба готувати дуже ретельно".
"Щоб всі ці формати включалися не заради того, щоб на ранок хтось писав в газетах або ввечері показав по телевізору або потім судачив в соцмережах... а заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти", - сказав Лавров.
Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.
