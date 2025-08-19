Єврокомісія: санкційний тиск на Росію триватиме до встановлення миру в Україні

Європейський Союз буде продовжувати тиснути на економіку Росії шляхом санкцій, доки в Україні не буде встановлений справедливий і тривалий мир.

Про це у спілкуванні з журналістами в Брюсселі повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Європейської правди".

"Санкції мають подвійний ефект: обмежують можливості Росії вести війну проти України та водночас підштовхують Путіна сісти за стіл переговорів. І ми бачимо, що це працює... Європа й надалі зберігатиме цей тиск, доки ми не досягнемо справедливого й тривалого миру для України", - заявила Подеста.

Вона зацитувала слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила у неділю, 17 серпня, що "допоки в Україні триває кровопролиття, Європа продовжуватиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію - ми продовжимо посилювати санкції".

"Санкції, які підтримують тиск на Росію, дійсно були однією з тем, обговорених також на вчорашній зустрічі (у Вашингтоні - ред.)", - розповіла речниця Єврокомісії.

Аріанна Подеста нагадала, що Єврокомісія готує проект нового, 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ, який буде готовий вже на початку вересня.