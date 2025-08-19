Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія: санкційний тиск на Росію триватиме до встановлення миру в Україні

 

Європейський Союз буде продовжувати тиснути на економіку Росії шляхом санкцій, доки в Україні не буде встановлений справедливий і тривалий мир.

Про це у спілкуванні з журналістами в Брюсселі повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Європейської правди".

ЄС продовжить економічний тиск на РФ через санкції, поки в Україні не буде встановлений мир.

"Санкції мають подвійний ефект: обмежують можливості Росії вести війну проти України та водночас підштовхують Путіна сісти за стіл переговорів. І ми бачимо, що це працює... Європа й надалі зберігатиме цей тиск, доки ми не досягнемо справедливого й тривалого миру для України", - заявила Подеста.

Вона зацитувала слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила у неділю, 17 серпня, що "допоки в Україні триває кровопролиття, Європа продовжуватиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію - ми продовжимо посилювати санкції".

"Санкції, які підтримують тиск на Росію, дійсно були однією з тем, обговорених також на вчорашній зустрічі (у Вашингтоні - ред.)", - розповіла речниця Єврокомісії.

Аріанна Подеста нагадала, що Єврокомісія готує проект нового, 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ, який буде готовий вже на початку вересня.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес