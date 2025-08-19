НАЗК взялося перевіряти очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара з розслідування «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара, повідомили Радіо Свобода в агентстві. Підставою для такої перевірки стало звернення Державного бюро розслідувань, яке після виходу матеріалу проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) розслідує кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Анатолія Комара.

«За результатами попереднього розгляду листа, а також раніше отриманих відомостей, зазначена інформація буде врахована під час проведення моніторингу способу життя Комара А.Г.», - повідомили в НАЗК у відповідь на запит Радіо Свобода.

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня - наступного дня після виходу розслідування «Схем», де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

В НАЗК також повідомили, що перевіряють наявність конфлікту інтересів в діях Анатолія Комара та дотримання обмежень щодо подарунків.

До цього «Схеми» встановили, що Анатолій Комар має зв'язки з паливним холдингом VM Groupe. СБУ розслідує діяльність цього холдингу на предмет завезення в Україну компонентів для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати акцизного податку й завданні мільярдних збитків бюджету.