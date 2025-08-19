Авторизация

Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

 

Президент Володимир Зеленський анонсував продовження переговорів із союзниками щодо безпекових гарантій для України.

Про це стало відомо із його соцмереж, передає "Європейська правда".

У вівторок, 19 серпня, Зеленський заявив, що переговори, які відбулися напередодні у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами - значний крок до завершення війни та до безпеки України.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - запевнив він.

Український президент подякував партнерам за рішучість і підтримку. Україна відчуває цю силу.

Як відомо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер головуватиме на віртуальному засіданні "коаліції рішучих" у вівторок, 19 серпня, після переговорів у Білому домі.

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
 

