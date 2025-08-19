Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Британії анонсував продовження переговорів щодо гарантій безпеки для України

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що переговори щодо гарантій безпеки для України триватимуть також у вівторок, 19 серпня.

Його цитує CNN, пише "Європейська правда".

Стармер у понеділок, 18 серпня, заявив, що переговори щодо гарантій безпеки України між США та основними європейськими союзниками України триватимуть у вівторок, 19 серпня.

"Ми доручили це нашим командам. Деякі з них навіть прибудуть завтра (19 серпня. - Ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим", - сказав він.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Президент України визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

