- 19.08.25
- 17:35
Прем'єр Британії анонсував продовження переговорів щодо гарантій безпеки для України
12:09 19.08.2025 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що переговори щодо гарантій безпеки для України триватимуть також у вівторок, 19 серпня.
Його цитує CNN, пише "Європейська правда".
Стармер у понеділок, 18 серпня, заявив, що переговори щодо гарантій безпеки України між США та основними європейськими союзниками України триватимуть у вівторок, 19 серпня.
"Ми доручили це нашим командам. Деякі з них навіть прибудуть завтра (19 серпня. - Ред.), щоб розпочати детальну роботу над цим", - сказав він.
Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
Президент України визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди
Трамп виключив розміщення американських військ в Україні та повернення Криму
Рада підтримає Програму дій уряду - нардеп
Чотири країни з IT-коаліції передали Україні обладнання на 10 млн євро
Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України
Єврокомісія: санкційний тиск на Росію триватиме до встановлення миру в Україні
Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei