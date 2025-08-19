Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України

 

Американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання стверджують, що 18 серпня Трамп і європейські лідери домовилися, що Рубіо очолить робочу групу у складі радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить гарантії безпеки для України.

За словами європейських посадовців, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:

* військова присутність;
* протиповітряна оборона;
* озброєння;
* моніторинг припинення бойових дій.

Посадовці стверджують, що існує ряд способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

Бізнес