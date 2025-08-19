ЗМІ: Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України

Американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання стверджують, що 18 серпня Трамп і європейські лідери домовилися, що Рубіо очолить робочу групу у складі радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить гарантії безпеки для України.

За словами європейських посадовців, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:

* військова присутність;

* протиповітряна оборона;

* озброєння;

* моніторинг припинення бойових дій.

Посадовці стверджують, що існує ряд способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.