Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна після війни зможе укладати угоди про оборону з різними країнами, - Рубіо
09:33 19.08.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту, Україна має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Очільник американської дипломатії зазначив, що будь-яка суверенна країна світу має право вступати в оборонні союзи з іншими країнами. І це стосується не лише НАТО - США мають такі альянси з Південною Кореєю та Японією, окремі країни також укладають подібні союзи одна з одною.
"І тому всі визнають, - навіть уперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа - що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами", - сказав Рубіо.
Він зазначив, що зараз триває координація США зі своїми європейськими та неєвропейськими союзниками для створення таких гарантій безпеки.
"Це буде тим елементом, який обов'язково має бути закріплений після мирної угоди, щоб Україна почувалася захищеною у майбутньому", - зазначив держсекретар.
Рубіо переконаний, що найсильніша гарантія безпеки для України - потужна армія.
Він також додав що США більше не надають Україні зброю безплатно - відтепер її допомагають закуповувати і постачати країни Європи через НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
|Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
|Україна після війни зможе укладати угоди про оборону з різними країнами, - Рубіо
|Макрон та Стармер вважають гарантії безпеки найважливішим питанням переговорів
|Президент Фінляндії розкрив головні результати зустрічі в Білому домі
|Макрон скептичний щодо зустрічі Зеленського і путіна
|Зеленський розповів, якими будуть майбутні ролі держав-миротворців
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами