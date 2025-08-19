Авторизация

Макрон та Стармер вважають гарантії безпеки найважливішим питанням переговорів

 

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Їхні слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі є готовність США працювати над змістом гарантій безпеки для України.

"Ми домовилися про кілька важливих моментів, які ще кілька днів або тижнів тому не були такими чіткими", - сказав він.

Президент Франції зауважив, що "першим і найважливішим" є зобов'язання США щодо подальшої розробки планів безпеки.

"Сьогодні було домовлено, що ми будемо працювати зі Сполученими Штатами Америки над змістом цих гарантій безпеки та співпрацею, яку кожна сторона готова надати", - сказав Макрон.

Макрон зазначив, що "коаліція рішучих", яку європейські лідери формують з лютого, наразі налічує 30 країн, що свідчить про розширення та посилення підтримки безпеки України.

"Будь-які переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським повинні відбутися спочатку в двосторонньому форматі, а вже потім - у тристоронньому, за участю президента США Дональда Трампа", - вважає Макрон.

Французький президент додав, що ці переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню.

"Називайте це перемир'ям чи припиненням вогню, але ми не можемо вести переговори під бомбами", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, своєю чергою, заявив, що під час зустрічей у Білому домі було досягнуто "реального прогресу", зазначивши, що вони дали конкретні результати щодо гарантій безпеки.

"Сьогоднішня зустріч була конструктивною, і між європейськими лідерами, які були присутні, та президентом Трампом і президентом Зеленським панувало справжнє відчуття єдності", - сказав він.
 

