Президент Фінляндії розкрив головні результати зустрічі в Білому домі
09:23 19.08.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб розкрив додаткові подробиці зустрічі в Білому домі, зокрема розповів про три основні результати.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".
Стубб сказав, що з багатогодинних дискусій випливли три основні результати. За його словами, перший - це розмова про гарантії безпеки.
"Першим була змістовна розмова про гарантії безпеки для України, узгоджені між Європою та Сполученими Штатами, і ми починаємо конкретну роботу над цим негайно", - сказав він.
Другим, зазначив Стубб, була пропозиція провести двосторонню зустріч між президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним, яку президент США Дональд Трамп потім підняв у телефонній розмові з Путіним, і той погодився.
"Третій пункт полягає в тому, що після двосторонньої зустрічі, якщо все піде добре, а це, звісно, велике "якщо", коли маєш справу з Путіним, відбудеться тристороння зустріч", - сказав президент Фінляндії.
Він зазначив, що після розмови американський президент запросив європейських лідерів до Овального кабінету, де поінформував їх про свою бесіду з очільником Кремля. Водночас Стубб не розкрив деталей.
"У дипломатії все, що відбувається в Овальному кабінеті, залишається в Овальному кабінеті, якщо там немає преси", - зауважив він.
Фінський лідер також прокоментував слова Трампа про те, що Путін хоче укласти угоду "для нього", зазначивши, що Трамп щиро намагається завершити війну, але стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними.
"Вони триєдині: він хоче, щоб Росію сприймали як наддержаву, він прагне розколоти Захід і хоче заперечити суверенітет України. Це реальність, з якою ми маємо справу", - визнав він.
Порівнюючи ситуацію Фінляндії після Другої світової війни, коли його країна втратила частину суверенітету та територій, із нинішньою ситуацією України, Стубб вказав на головну відмінність: Україна не залишилася сам на сам.
"Тоді Фінляндія була сама. Україна - ні. Я вважаю надзвичайно важливим, щоб усі ми, команда Європа та команда США, продовжували працювати заради незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Чесно кажучи, я переконаний, що якщо нам вдасться створити гарантії безпеки, вони забезпечать суверенітет і зміцнять територіальну цілісність", - додав він.
