Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон скептичний щодо зустрічі Зеленського і путіна

 

Президент Франції Еммануель Макрон виявляє стриманість щодо запланованої зустрічі між російським президентом Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Запланована зустріч є кроком вперед, і він не може передбачити її результати, сказав Макрон після переговорів щодо України, що відбулися у Вашингтоні за участю міжнародних представників. "Чи думаю я, що вони можуть бути остаточними? Я залишаюся дуже обережним", - цитує його dpa у ніч на вівторок, 19 серпня, після проведених у Вашингтоні зустрічей.

Макрон наголосив: "Зі свого боку, ямаю великі сумніви щодо щирості бажання миру з боку російського президента. Адже доки він вважатиме, що може перемогти у війні, він буде це робити". Зрештою, зазначив Макрон, метою Путіна є захоплення якомога більшої території.

При цьому на переговорах у Білому домі не порушувалося питання про "здачу Києвом територій", незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа до компромісу. На запитання журналістів, чи Трамп говорив про необхідність поступок до надання будь-яких гарантій безпеки США Україні, Макрон відповів: "Ні, це взагалі не обговорювалося. Ми далекі від цього".

Макрон також закликав посилити санкції проти Росії, якщо президент РФ Путін не зробить кроків до досягнення миру з Україною. "Президент Трамп вірить, що ми можемо досягти угоди, і вважає, що президент Путін також хоче мирної угоди. Але якщо у результаті відповіддю на цей процес буде відмова, ми готові заявити про необхідність посилення санкцій", - заявив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес