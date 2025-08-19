Макрон скептичний щодо зустрічі Зеленського і путіна

Президент Франції Еммануель Макрон виявляє стриманість щодо запланованої зустрічі між російським президентом Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Запланована зустріч є кроком вперед, і він не може передбачити її результати, сказав Макрон після переговорів щодо України, що відбулися у Вашингтоні за участю міжнародних представників. "Чи думаю я, що вони можуть бути остаточними? Я залишаюся дуже обережним", - цитує його dpa у ніч на вівторок, 19 серпня, після проведених у Вашингтоні зустрічей.

Макрон наголосив: "Зі свого боку, ямаю великі сумніви щодо щирості бажання миру з боку російського президента. Адже доки він вважатиме, що може перемогти у війні, він буде це робити". Зрештою, зазначив Макрон, метою Путіна є захоплення якомога більшої території.

При цьому на переговорах у Білому домі не порушувалося питання про "здачу Києвом територій", незважаючи на заклики президента США Дональда Трампа до компромісу. На запитання журналістів, чи Трамп говорив про необхідність поступок до надання будь-яких гарантій безпеки США Україні, Макрон відповів: "Ні, це взагалі не обговорювалося. Ми далекі від цього".

Макрон також закликав посилити санкції проти Росії, якщо президент РФ Путін не зробить кроків до досягнення миру з Україною. "Президент Трамп вірить, що ми можемо досягти угоди, і вважає, що президент Путін також хоче мирної угоди. Але якщо у результаті відповіддю на цей процес буде відмова, ми готові заявити про необхідність посилення санкцій", - заявив він.