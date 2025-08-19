Фінансові новини
- 19.08.25
- 10:36
RSS
мапа сайту
Зеленський розповів, якими будуть майбутні ролі держав-миротворців
09:14 19.08.2025 |
Президент України не чекає, що усі учасники "Коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.
Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Володимир Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов'язання держав, що добровільно увійшли до так званої "Коаліції рішучих".
"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції -ЄП). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", - пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.
"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось - буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам - ЄП), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", - зазначив він.
