Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, якими будуть майбутні ролі держав-миротворців

Зеленський розповів, якими будуть майбутні ролі держав-миротворців

 

Президент України не чекає, що усі учасники "Коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський підтвердив, що у рамках його пропозицій про гарантії безпеки для України передбачаються зобов'язання держав, що добровільно увійшли до так званої "Коаліції рішучих".

"Ми будемо говорити про 30 країн (учасників коаліції -ЄП). І ми будемо говорити, хто з цих країн що може реально, по факту запропонувати", - пояснив він. Україна свідома того, що внески цих держав будуть принципово відмінними.

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось - буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права (на надання безпекової допомоги іншим державам - ЄП), і має можливість фінансувати виробництво (продукції ОПК для сил оборони України)", - зазначив він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес