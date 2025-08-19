Фінансові новини
- 19.08.25
- 10:35
Київ пропонує Трампу угоду: без поступок рф, але з купівлею зброї у США в обмін на гарантії безпеки — FT
09:02 19.08.2025 |
Київ запропонував Вашингтону укласти угоду на закупівлю американської зброї на 100 мільярдів доларів коштом Європи. В обмін на це Україна отримає гарантії безпеки від США.
Про це пише Financial Times із посиланням на конфіденційні пропозиції, які Україна передала США.
За даними джерела видання, цими пропозиціями Київ поділився в переліку тез для обговорення з європейськими союзниками напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
У документі йдеться, що «тривалий мир має ґрунтуватися не на поступках і подарунках путіну, а на міцних гарантіях безпеки, які унеможливлять майбутню агресію».
Тож для цього Україна пропонує купити коштом Європи американську зброю на 100 мільярдів доларів, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією. Яку саме зброю планують закупити за ці гроші - у документі не уточнюють.
Крім цього, згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон мають укласти угоду на 50 мільярдів доларів щодо виробництва дронів із залученням українських компаній, однак незрозуміло, що із цього стосуватиметься закупівлі, а що - інвестицій.
У документі також зазначено, що Україна не прийме жодної угоди, яка передбачає територіальні поступки росії, і вимагає припинення вогню як перший крок для подальшого мирного врегулювання.
Тож у такий спосіб Київ відхилив пропозицію російського лідера володимира путіна заморозити лінію фронту на Херсонщині та Запоріжжі в обмін на виведення українських військ із частково окупованих східних регіонів Донецької та Луганської областей.
Її в документі Києва названо такою, що створила б «плацдарм для подальшого й швидкого просування російських сил у напрямку Дніпра» і дозволило б путіну «досягти цілей агресії іншими засобами».
У пропозиціях згадано і компенсації для України від росії, які там можуть оплатити коштом 300 мільярдів доларів російських заморожених активів, і питання послаблення антиросійських санкцій, яке може відбутися лише за умови, що рф дотримуватиметься майбутньої мирної угоди та «гратиме чесну гру».
