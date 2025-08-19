Авторизация

Трамп починає підготовку зустрічі Зеленського з Путіним, яка пройде у два етапи

 

Президент США Дональд Трамп підбив підсумки кількох раундів переговорів щодо миру в Україні і заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Про це він написав у мережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Дональд Трамп оголосив, що мав "дуже добру" зустріч з лідерами України, Франції, Фінляндії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Єврокомісії та Генеральним секретарем НАТО. Він також підтвердив, що зустріч проходила у кілька раундів: після дзвінка Трампа до Путіна зустріч відновилася у форматі "тільки лідери" та проходила у Овальному кабінеті.

Трамп не став деталізувати зміст переговорів, за винятком однієї деталі. "Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США", - додав він.

Підсумком серії переговорів став початок підготовки до першої зустрічі Зеленського і Путіна після початку повномасштабної війни, причому ця зустріч має розпочатися у двосторонньому форматі, а далі - продовжитися за участі самого Трампа. "Я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі - відбудеться тристороння зустріч, де будуть обидва президенти та я", - розповів Трамп.

Президент США не згадав про жодні передумови переговорів та не сказав нічого про припинення вогню.
