Зеленський розповів про «дуже хорошу розмову» з Трампом

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на публічному відкритті зустрічі за європейських лідерів у Білому домі.

"Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом", - сказав Володимир Зеленський.

Трамп після цього вставив ремарку, що теж вважає її "дуже хорошою".

"Вона справді була найкраща. Перепрошую, можливо, "найкраща" буде колись у майбутньому. Але вона була дуже хороша", - продовжив український президент.

"Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії (...) Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що другим пунктом були гуманітарні питання - про обмін полонених, визволення цивільних заручників та повернення вивезених окупаційною владою українських дітей.

"Важливо, що усі чутливі питання - про території і так далі - ми обговоримо на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч", - сказав президент, додавши, що буде вдячний за участь Трампа у потенційних переговорах з Путіним.

Зеленський зазначив, що детально розповів Трампу із мапою про ситуацію на фронті. "До речі, дякую за мапу - вона була чудова", - додав він.