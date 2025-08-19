Фінансові новини
19.08.25
- 05:50
Зеленський розповів про «дуже хорошу розмову» з Трампом
23:25 18.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на публічному відкритті зустрічі за європейських лідерів у Білому домі.
"Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом", - сказав Володимир Зеленський.
Трамп після цього вставив ремарку, що теж вважає її "дуже хорошою".
"Вона справді була найкраща. Перепрошую, можливо, "найкраща" буде колись у майбутньому. Але вона була дуже хороша", - продовжив український президент.
"Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії (...) Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що другим пунктом були гуманітарні питання - про обмін полонених, визволення цивільних заручників та повернення вивезених окупаційною владою українських дітей.
"Важливо, що усі чутливі питання - про території і так далі - ми обговоримо на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч", - сказав президент, додавши, що буде вдячний за участь Трампа у потенційних переговорах з Путіним.
Зеленський зазначив, що детально розповів Трампу із мапою про ситуацію на фронті. "До речі, дякую за мапу - вона була чудова", - додав він.
