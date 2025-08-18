Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО

Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО

 

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив йому подяку за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Зеленський під час публічної частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті подякував йому за можливість для України далі отримувати необхідну американську зброю через механізм PURL у межах НАТО, за кошти європейських союзників.

"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. І вдячні також Європі - адже вони сплачують за це", - сказав президент України.

Зеленський наголосив, що є американські системи, які критично важливі для України.

"Ні в кого у Європі немає стільки систем ППО таких, як Patriot. А вони нам дуже потрібні", - додав він.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес