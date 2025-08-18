Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив йому подяку за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Зеленський під час публічної частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті подякував йому за можливість для України далі отримувати необхідну американську зброю через механізм PURL у межах НАТО, за кошти європейських союзників.

"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. І вдячні також Європі - адже вони сплачують за це", - сказав президент України.

Зеленський наголосив, що є американські системи, які критично важливі для України.

"Ні в кого у Європі немає стільки систем ППО таких, як Patriot. А вони нам дуже потрібні", - додав він.