- 18.08.25
- 23:46
Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО
23:06 18.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив йому подяку за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
Зеленський під час публічної частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті подякував йому за можливість для України далі отримувати необхідну американську зброю через механізм PURL у межах НАТО, за кошти європейських союзників.
"Ми вдячні за цю програму і цю можливість. І вдячні також Європі - адже вони сплачують за це", - сказав президент України.
Зеленський наголосив, що є американські системи, які критично важливі для України.
"Ні в кого у Європі немає стільки систем ППО таких, як Patriot. А вони нам дуже потрібні", - додав він.
Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО
