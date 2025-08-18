Авторизация

Трамп більше не вважає, що зупинка війни необхідна для мирних перемовин з РФ

 

Президент США Дональд Трамп повторив, що вже не вважає "перемир'я" потрібним етапом у мирних перемовинах з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом з президентом України.

Трампу нагадали, як він обіцяв Росії "серйозні наслідки", якщо у Кремлі так і не погодяться ні на який формат припинення вогню, та запитали, чи настануть ці наслідки.

Президент США у відповідь заявив, що вже не вважає припинення вогню потрібним етапом.

"Я не думаю що треба перемир'я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року - це були завершені війни, не перемир'я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння", - сказав він.

Трамп продовжив, що у такому разі сторони піднакопичать сили і справа знову дійде до "гарячої" війни.

"Мені подобається концепція перемир'я з однієї причини - тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир'я) може бути недоліком", - сказав президент США.

Далі Трамп повернувся до "шести війн, які він завершив" і сказав, що це йому вдалося "навіть без згадки слова "перемир'я".

Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Встановлений Трампом дедлайн для господаря Кремля Владіміра Путіна сплив 8 серпня.
