18.08.25
23:46
Трамп більше не вважає, що зупинка війни необхідна для мирних перемовин з РФ
23:03 18.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп повторив, що вже не вважає "перемир'я" потрібним етапом у мирних перемовинах з Росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті разом з президентом України.
Трампу нагадали, як він обіцяв Росії "серйозні наслідки", якщо у Кремлі так і не погодяться ні на який формат припинення вогню, та запитали, чи настануть ці наслідки.
Президент США у відповідь заявив, що вже не вважає припинення вогню потрібним етапом.
"Я не думаю що треба перемир'я. Якщо ви подивитеся на шість війн, які я завершив цього року - це були завершені війни, не перемир'я. Це було б добре, але у мене також є стратегічне розуміння", - сказав він.
Трамп продовжив, що у такому разі сторони піднакопичать сили і справа знову дійде до "гарячої" війни.
"Мені подобається концепція перемир'я з однієї причини - тому що тоді негайно припиняються вбивства людей. А поки ми будемо працювати над мирною угодою, бойові дії будуть тривати. Я б хотів, щоб вони зупинились. Але стратегічно для однієї зі сторін це (перемир'я) може бути недоліком", - сказав президент США.
Далі Трамп повернувся до "шести війн, які він завершив" і сказав, що це йому вдалося "навіть без згадки слова "перемир'я".
Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
Встановлений Трампом дедлайн для господаря Кремля Владіміра Путіна сплив 8 серпня.
