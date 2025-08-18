Трамп прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема - потенційне направлення американських військових.

Про це він говорив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи готовий президент США відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, Трамп не підтвердив і не заперечив цього. Він відповів, що американці будуть співпрацювати з Україною та Росією, щоб забезпечити довгостроковий мир.

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", - сказав Трамп.

У відповідь на уточнювальне запитання щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки Україні з боку США, Трамп сказав, що "ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні". Як відомо, після зустрічі з Зеленським розпочнуться ширші переговори з європейськими лідерами щодо потенційних гарантій безпеки.

"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", - сказав Трамп.

Він додав, що європейські країни є "першою лінією оборони", але США також "будуть допомагати". "Ми будемо залучені", - зазначив Трамп.