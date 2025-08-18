Фінансові новини
Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем'єр
18:10 18.08.2025 |
Кількість заявок на тестування оборонних продуктів в Україні з боку партнерів в НАТО та ЄС досягла 50 за три тижні з моменту оголошення такої можливості, повідомив перший віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.
"На це (тестування) є неймовірний запит, і вже 50 продуктів готується прийти в Україну і почати тестуватися в Україні", - сказав він під час презентації проєкту Програми дій уряду в понеділок в Києві.
"І це дозволило б нам більше інтегруватися з нашими партнерами, сказати, що в них не так працює, що їм потрібно покращити. Тому що це наша сила - якраз єднання з партнерами", - наголосив Федоров.
