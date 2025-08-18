Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Telegraph: британські посадовці навчали Зеленського «говорити мовою Трампа»

 

Після лютневого скандалу в Овальному кабінеті британські міністри й посадовці намагалися навчити Володимира Зеленського "говорити мовою Трампа" - очікується, що цей підхід втілиться під час переговорів у Білому домі в понеділок.

Про це йдеться у публікації британського видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, з українською стороною тісно співпрацював Джонатан Пауелл - колишній глава апарату Тоні Блера, який зараз є радником із нацбезпеки глави британського уряду Кіра Стармера та однією із найвпливовіших фігур у британській зовнішній політиці. Він навчав, як найкраще досягати своїх цілей у взаємодії з Білим домом у стилі MAGA, пише видання.

Показово, що тепер Зеленський часто починає розмови з американськими співрозмовниками словами подяки за всю підтримку США у протидії Росії. Вимогу "бути більш вдячними" раніше озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Близьке коло Стармера вважає, що воно знайшло оптимальну стратегію впливу на Трампа. Її ключові принципи такі: не реагувати на кожну провокативну заяву та не намагатися публічно загнати президента США в кут, аби не викликати зворотної реакції через його его.

Натомість слід якнайбільше вихваляти Трампа публічно і за лаштунками використовувати вплив, аби підштовхнути його до позицій, що найбільше відповідають національним інтересам.

Показово, що заява Стармера після зустрічі Трампа з Владіміром Путіним на Алясці не містила засудження, а навпаки - похвалу спробам Білого дому забезпечити мир.

Тим часом європейські союзники дійшли висновку, що найкращий шанс уникнути чергового конфлікту в Білому домі в понеділок - це бути там разом із Володимиром Зеленським.

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за Києвом.

О 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

