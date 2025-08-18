Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Telegraph: британські посадовці навчали Зеленського «говорити мовою Трампа»
15:55 18.08.2025 |
Після лютневого скандалу в Овальному кабінеті британські міністри й посадовці намагалися навчити Володимира Зеленського "говорити мовою Трампа" - очікується, що цей підхід втілиться під час переговорів у Білому домі в понеділок.
Про це йдеться у публікації британського видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, з українською стороною тісно співпрацював Джонатан Пауелл - колишній глава апарату Тоні Блера, який зараз є радником із нацбезпеки глави британського уряду Кіра Стармера та однією із найвпливовіших фігур у британській зовнішній політиці. Він навчав, як найкраще досягати своїх цілей у взаємодії з Білим домом у стилі MAGA, пише видання.
Показово, що тепер Зеленський часто починає розмови з американськими співрозмовниками словами подяки за всю підтримку США у протидії Росії. Вимогу "бути більш вдячними" раніше озвучував віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Близьке коло Стармера вважає, що воно знайшло оптимальну стратегію впливу на Трампа. Її ключові принципи такі: не реагувати на кожну провокативну заяву та не намагатися публічно загнати президента США в кут, аби не викликати зворотної реакції через його его.
Натомість слід якнайбільше вихваляти Трампа публічно і за лаштунками використовувати вплив, аби підштовхнути його до позицій, що найбільше відповідають національним інтересам.
Показово, що заява Стармера після зустрічі Трампа з Владіміром Путіним на Алясці не містила засудження, а навпаки - похвалу спробам Білого дому забезпечити мир.
Тим часом європейські союзники дійшли висновку, що найкращий шанс уникнути чергового конфлікту в Білому домі в понеділок - це бути там разом із Володимиром Зеленським.
Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок, 18 серпня, о 20:15 за Києвом.
О 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.
Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем'єр
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Шмигаль на питання про «Фламінго»: українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом.
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни
|Telegraph: британські посадовці навчали Зеленського «говорити мовою Трампа»
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами