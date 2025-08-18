Макрон: В США треба показати єдність України і Європи

Метою переговорів у Вашингтоні 18 серпня є демонстрація, що Україна та її європейські союзники виступають єдиним фронтом. Про це заявив у неділю, 17 серпня, після устрічі "коаліції охочих" президент Франції Еммануель Макрон, який буде одним із європейських лідерів, що візьмуть участь у переговорах президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

"Якщо ми сьогодні продемонструємо слабкість перед Росією, ми закладемо основу для майбутніх конфліктів", - цитує його агенція Reuters.

При цьому Макрон наголосив, що у Вашингтоні союзники запитають представників США про те, "якою мірою" вони готові долучитися до гарантій безпеки, які будуть запропоновані Україні в мирній угоді. "Не може бути жодних територіальних дискусій щодо України без українців", і "так само не може бути жодних дискусій щодо безпеки європейців без них", наголосив Макрон, пише агентство AFP.

За словами президента Франції, союзники Києва прагнуть міцного і тривалого миру в Україні та поваги до її територіальної цілісності. Водночас французький лідер висловив переконання, що російський президент Володимир Путін "не хоче миру", а натомість прагне "капітуляції" України.

Зеленський: Учасники "коаліції охочих" проти насильницької зміни кордонів

Володимир Зеленський після відео конференції з представниками країн "коаліції охочих" повідомив, що учасники засідання висловили чітку підтримку незалежності та суверенітету України. "Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - написав він у Telegram.

При цьому Зеленський назвав "історичним рішенням" готовність США взяти участь у гарантуванні безпеки для України. "Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", - зазначив він.

"Коаліція охочих" - партнери України, готові надавати їй підтримку у відсічі російської агресії. Зустріч пройшла під спільним головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) і прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.