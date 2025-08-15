Навроцький згадав допомогу українців 100 років тому, вітаючи із Днем польської армії

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у своєму вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у перемозі, яка допомогла Польщі, котра щойно відновила незалежність, відбити навалу більшовиків.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Facebook.

Навроцький зазначив, що у цей день Польща відзначає перемогу у Битві за Варшаву 1920 року.

"Тоді польська армія, разом з українськими силами, успішно зупинила марш Червоної армії на Захід, убезпечивши Європу від комуністичної революції", - зазначив Навроцький.

Він згадав, що російський імперіалізм сторіччями був "смертельною загрозою для нашої свободи" та що спинити його можна лише силою альянсів вільних народів.

"Свобода - безцінна. Її не можна купувати чи продавати, її слід захищати... Тож ми ніколи не здамося перед російським імперіалізмом. І тому ми підтримуємо Україну, яка захищає свою свободу - щоб Європа була цілісною, вільною та у мирі. Росія - не та, кого неможливо спинити. Росія не є непереможною", - заявив Навроцький.