Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Навроцький згадав допомогу українців 100 років тому, вітаючи із Днем польської армії

 

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у своєму вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у перемозі, яка допомогла Польщі, котра щойно відновила незалежність, відбити навалу більшовиків.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Facebook.

Навроцький зазначив, що у цей день Польща відзначає перемогу у Битві за Варшаву 1920 року.

"Тоді польська армія, разом з українськими силами, успішно зупинила марш Червоної армії на Захід, убезпечивши Європу від комуністичної революції", - зазначив Навроцький.

Він згадав, що російський імперіалізм сторіччями був "смертельною загрозою для нашої свободи" та що спинити його можна лише силою альянсів вільних народів.

"Свобода - безцінна. Її не можна купувати чи продавати, її слід захищати... Тож ми ніколи не здамося перед російським імперіалізмом. І тому ми підтримуємо Україну, яка захищає свою свободу - щоб Європа була цілісною, вільною та у мирі. Росія - не та, кого неможливо спинити. Росія не є непереможною", - заявив Навроцький.

Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес