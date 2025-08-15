Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Навроцький згадав допомогу українців 100 років тому, вітаючи із Днем польської армії
23:07 15.08.2025 |
Новий президент Польщі Кароль Навроцький у своєму вітанні до Дня польської армії відзначив роль українців у перемозі, яка допомогла Польщі, котра щойно відновила незалежність, відбити навалу більшовиків.
Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Facebook.
Навроцький зазначив, що у цей день Польща відзначає перемогу у Битві за Варшаву 1920 року.
"Тоді польська армія, разом з українськими силами, успішно зупинила марш Червоної армії на Захід, убезпечивши Європу від комуністичної революції", - зазначив Навроцький.
Він згадав, що російський імперіалізм сторіччями був "смертельною загрозою для нашої свободи" та що спинити його можна лише силою альянсів вільних народів.
"Свобода - безцінна. Її не можна купувати чи продавати, її слід захищати... Тож ми ніколи не здамося перед російським імперіалізмом. І тому ми підтримуємо Україну, яка захищає свою свободу - щоб Європа була цілісною, вільною та у мирі. Росія - не та, кого неможливо спинити. Росія не є непереможною", - заявив Навроцький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр
|Навроцький згадав допомогу українців 100 років тому, вітаючи із Днем польської армії
|Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО – Федоров
|У Prozorro новий керівник. Раніше він працював у НАЗК
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
Бізнес
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа