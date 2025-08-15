Підозра в ухиленні: ДБР передає справу Шабуніна в суд

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування у справі військовослужбовця, який, за версією слідства, систематично ухилявся від служби, отримуючи при цьому грошове забезпечення. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті бюро у четвер, 14 серпня. У ньому не уточнюється прізвище фігуранта, проте з матеріалів справи випливає, що йдеться про главу ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Після того, як з матеріалами справи ознайомиться сторона захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

За версією ДБР, мобілізувавшись у 2022 році, активіст тривалий час не з'являвся на місце служби, а під виглядом "відряджень" нібито перебував у цивільних установах. При цьому слідчі задокументували, що він отримував грошове забезпечення, і це, як стверджують в ДБР, завдало державі збитків на понад 224 тисячі гривень. Йому інкримінують ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (частина четверта статті 409 ККУ) та шахрайство (частина друга статті 190 ККУ).

Також в ході слідства досліджувалися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних сил України. У ДБР заявили, що у підсумку підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено. Крім того, Шабуніну повернули електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання.