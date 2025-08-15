Рубіо: Гарантії безпеки для України повинні бути частиною мирних переговорів з Росією – ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні саміту Трампа і Путіна в п'ятницю заявив, що "для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки", додавши, що він сподівається на швидкий прогрес у напрямку припинення війни, повідомляє The Guardian.

"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", - сказав дерсекретар. "Для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки" - додав він.

Також Рубіо заявив, що він "сповнений надії" щодо переговорів у п'ятницю.

"Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії", - сказав він.