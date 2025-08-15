Авторизация

Рубіо: Гарантії безпеки для України повинні бути частиною мирних переговорів з Росією – ЗМІ

 

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні саміту Трампа і Путіна в п'ятницю заявив, що "для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки", додавши, що він сподівається на швидкий прогрес у напрямку припинення війни, повідомляє The Guardian.

"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", - сказав дерсекретар. "Для досягнення миру, я думаю, ми всі розуміємо, що доведеться провести переговори про гарантії безпеки" - додав він.

Також Рубіо заявив, що він "сповнений надії" щодо переговорів у п'ятницю.

"Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

