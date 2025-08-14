Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС вітає рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України

 

Європейський Союз вітає заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зроблену під час відеорозмови з європейськими лідерами 13 серпня, про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.

Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.

ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.

"Це те, що ми вітаємо... Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", - наголосила Подеста.

Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", - підкреслила речниця Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес