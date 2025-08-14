Фінансові новини
ЄС вітає рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України
16:01 14.08.2025
Європейський Союз вітає заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, зроблену під час відеорозмови з європейськими лідерами 13 серпня, про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.
Як передає кореспондентка "Європейської правди", про це у четвер, 14 серпня, заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріанна Подеста.
ЄС вітає згоду США долучитися до гарантій безпеки Україні, разом з іншими союзниками.
"Це те, що ми вітаємо... Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", - наголосила Подеста.
Вона додала, що Єврокомісія "дуже вітає всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".
"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", - підкреслила речниця Єврокомісії.
