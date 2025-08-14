Politico: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО

Президент CША Дональд Трамп повідомив європейським лідерам та з президенту України Володимиру Зеленському, що США готові надати Україні гарантії безпеки - за певних умов, як повідомили Politico три особи, обізнані з перебігом розмови.

Троє осіб - європейський дипломат, британський чиновник і особа, яка була проінформована про розмову - заявили, що США готові відігравати певну роль у наданні Києву засобів для стримування майбутньої російської агресії, якщо буде досягнуто перемир'я. За словами одного з джерел, Трамп заявив, що він візьме на себе таке зобов'язання, тільки якщо ці зусилля не стосуватимуться НАТО.

Президент США не уточнив, що він має на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив більш загальну концепцію, зазначило джерело.

Трамп визнає, що американська гарантія безпеки повинна бути частиною остаточного врегулювання, і вважає, що США відіграють у цьому певну роль, сказав британський чиновник.

Білий дім не відповів на запит про коментар щодо відкритості Трампа до ролі США в гарантії безпеки.

Незалежно від того, якими будуть гарантії безпеки, Трамп чітко дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати надавати зброю або війська безпосередньо Україні, хоча він продаватиме зброю Європі для використання Києвом, пише Politico.

Відкритість Трампа до таких гарантій - ключової вимоги як України, так і Європи - допомагає пояснити обережний оптимізм, який європейські чиновники висловили після розмови. Обговорення відбулося в рамках організованої Німеччиною віртуальної зустрічі в середу, метою якої було узгодити позиції США та Європи перед зустріччю Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці.

Консультації з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн, які відбулися 13 серпня, Дональд Трамп назвав «дуже хорошими».

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з'явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв'язку з українським і європейськими лідерами.