Венс запевнив, що Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - NBC News

 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що американський лідер Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами двох німецьких урядовців, Венс запевнив Зеленського та європейських союзників під час учорашньої телефонної розмови, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Співрозмовники видання додали, що Трамп, Венс та інші члени американської адміністрації, які брали участь у телефонній розмові, проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

