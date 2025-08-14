Венс запевнив, що Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - NBC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що американський лідер Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами двох німецьких урядовців, Венс запевнив Зеленського та європейських союзників під час учорашньої телефонної розмови, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Співрозмовники видання додали, що Трамп, Венс та інші члени американської адміністрації, які брали участь у телефонній розмові, проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.

