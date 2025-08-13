Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями

16:46 13.08.2025 |

Політика

Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями

 

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із командою Бюро економічної безпеки (БЕБ) і бізнес-асоціаціями для координації дій.

Про це глава уряду повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Зустрілися з командою Бюро економічної безпеки і бізнес-асоціаціями. Вдячні за готовність співпрацювати заради нашої держави й розвитку України. Чітко усвідомлюємо: сила українського підприємництва критично важлива для економічної стійкості держави. Саме від ефективного бізнесу залежить наша спроможність фінансувати оборону, забезпечувати стабільність, виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями", - написала Свириденко.

Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями

 

Свириденко зауважила, що спільне завдання сторін - гарантія рівних правил гри для всіх учасників ринку, чесна конкуренція, відсутність будь-якого бюрократичного тиску на доброчесний бізнес.

Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями

 

"Заходи дерегуляції та водночас детінізації в Україні - це два елементи, необхідні для відчутного зростання економіки", - наголосила вона.

Прем'єрка зауважила, що особлива роль БЕБ насамперед як аналітичного органу сприятиме виявленню системних загроз для економіки, захисту доброчесного бізнесу та запобіганню правопорушенням. За її словами, сторони домовилися діяти скоординовано.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес