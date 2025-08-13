Фінансові новини
Свириденко зустрілася з командою БЕБ та бізнес-асоціаціями
16:46 13.08.2025 |
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із командою Бюро економічної безпеки (БЕБ) і бізнес-асоціаціями для координації дій.
Про це глава уряду повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Зустрілися з командою Бюро економічної безпеки і бізнес-асоціаціями. Вдячні за готовність співпрацювати заради нашої держави й розвитку України. Чітко усвідомлюємо: сила українського підприємництва критично важлива для економічної стійкості держави. Саме від ефективного бізнесу залежить наша спроможність фінансувати оборону, забезпечувати стабільність, виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями", - написала Свириденко.
Свириденко зауважила, що спільне завдання сторін - гарантія рівних правил гри для всіх учасників ринку, чесна конкуренція, відсутність будь-якого бюрократичного тиску на доброчесний бізнес.
"Заходи дерегуляції та водночас детінізації в Україні - це два елементи, необхідні для відчутного зростання економіки", - наголосила вона.
Прем'єрка зауважила, що особлива роль БЕБ насамперед як аналітичного органу сприятиме виявленню системних загроз для економіки, захисту доброчесного бізнесу та запобіганню правопорушенням. За її словами, сторони домовилися діяти скоординовано.
